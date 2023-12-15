Администрация Одинцовского округа Подмосковья поможет развиваться Голицынскому опытному заводу средств автоматизации

В этом году предприятию была выделена субсидия из муниципального бюджета на закупку точного оборудования. Как отметил Андрей Иванов, вся техника уже активно используется в изготовлении высококачественной продукции для нужд сельского хозяйства. Администрация округа и впредь готова помогать заводу, который завязан на продовольственной безопасности страны. В частности, для привлечения кадров уже обсуждают вопросы сотрудничества предприятия с Одинцовским областным техникумом.

Голицынский опытный завод средств автоматизации в наступающем году отметит юбилей — 125 лет назад началась история уникального производства. В настоящее время предприятие во главе с заслуженным машиностроителем РФ Станиславом Середой входит в число лидеров среди отечественных производителей клеточного оборудования для птицеводства. Продукция пользуется спросом во многих регионах страны, а также в Белоруссии и Киргизии.