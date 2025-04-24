Администрация округа провела выездной прием для жителей Наро-Фоминска

23 апреля в ЦДК «Звезда» состоялось мероприятие, позволяющее жителям напрямую обращаться к местным чиновникам. Администрация округа считает формат выездных приемов действенным инструментом для налаживания коммуникации с населением. В этот раз особое внимание было уделено вопросам, поднятым участниками специальной военной операции и членами их семей.

В ходе встречи были озвучены многочисленные обращения, связанные с социально значимыми проблемами. Недавно созданная общественная организация ветеранов СВО может помочь в решении этих вопросов.

Помимо личного приема граждан, на площадке выездной администрации проводился опрос населения и осуществлялся сбор заявок на участие в проекте «Время героев — герои Подмосковья». Эта инициатива — федеральная программа, реализуемая по распоряжению Президента и предусматривающая обучение бойцов, принимавших участие в СВО, в Академии государственного управления.