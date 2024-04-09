Администрация округа Пушкинский поздравляет спортсменов СК «Динамо-Ивантеевка» с очередной престижной победой

Спортсмены СК «Динамо-Ивантеевка» приняли участие в открытом первенстве по дзюдо среди юношей и девушек 2012–2013 года рождения.

Мероприятие состоялось 6 апреля Королеве. Соревнования приурочили ко Дню космонавтики. Спортсмены СК «Динамо-Ивантеевка» продемонстрировали высокий уровень подготовки, следствием которой стало множество завоеванных ребятами наград.

«Лебедович Кирилл в. к. 55 кг.; Марков Степан в. к. 30кг .; Карагулов Тамерлан в. к. 32кг.; Гамаюнов Родион в. к.42кг.; Глазов Михаил в. к. 42кг.; Киреев Кирилл в. к.46 кг.; Мамаев Андрей в. к. 30 кг», — администрация городского округа Пушкинский назвала имена победителей.

Ребят наградили дипломами, а также памятным подарком.

Спортсмены СК «Динамо-Ивантеевка» успешно демонстрируют свои умения на многих конкурсах. В частности, 7 апреля состоялся Московский турнир среди спортивных школ и клубов СЗАО г. Москвы по дзюдо, куда были приглашены юноши до 18 лет.

Честь СК «Динамо-Ивантеевка» отстаивал его воспитанник Иван Колтунов. Молодой человек одержал победу в турнире. Теперь Иван Колтунов будет бороться за выход на Первенство России, ведь отбор на Первенство Москвы успешно пройден.

Администрация городского округа Пушкинский поздравляет спортсменов и с достигнутыми высокими достижениями и желает дальнейших удач. Слова благодарности также направлены тренерскому составу, без профессионализма которого воспитанники не смогли бы завоевывать столь престижные места.