Администрация Павлово-Посадского округа поздравила педагога с победой в конкурсе

Педагоги Павлово-Посадского округа регулярно занимают высокие места в престижных конкурсах. На днях победой о себе заявила учитель младших классов Электрогорской МОУ СОШ № 16 Ксения Капустина.

Как сообщили в администрации муниципалитета, педагог победила в региональном этапе профессионального конкурса «Педагогический дебют».

На протяжение четырех дней участники демонстрировали свои профессиональные навыки, креативность и преданность педагогическому призванию. Кстати, Ксения Андреевна была самой юной участницей конкурса — стаж ее педагогической работы всего 1 год и 3 месяца.