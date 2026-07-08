Ягода-лайк в Подмосковье: в Балашихе выросла клубника необычной формы

На дачном участке в деревне Русавкино-Романово под Балашихой созрела клубника необычной формы. Спелая ягода в точности повторяет очертания сжатого кулака с поднятым вверх большим пальцем — популярный жест «лайк». Снимок природного курьеза быстро разлетелся по социальным сетям, став забавным символом щедрого подмосковного июля 2026 года, сообщил REGIONS со ссылкой на телеграм-канал «Русавкино-Романово».

Как отмечают садоводы, в этом году обильные дожди и теплая погода способствуют богатому урожаю всех видов садовых ягод. При этом клубника чаще других культур преподносит владельцам грядок сюрпризы. В местных пабликах активно делятся фотографиями ягод в форме морских звезд, бабочек, а также гигантских плодов размером со среднее яблоко.

REGIONS обратился к биологу Екатерине Авсеевой, чтобы разобраться в причинах искривления ягод и их безопасности для здоровья. По словам эксперта, причудливо изогнутые, ребристые или сросшиеся из нескольких частей плоды по своему химическому составу и полезным свойствам ничем не уступают ровным ягодам.

«Если на грядке вы нашли одну-две такие забавные ягоды, то паниковать не стоит — это естественная игра природы. Однако если деформированных плодов на кустах становится слишком много, это уже четкий сигнал о том, что растению некомфортно и за ним требуется особый уход», — отметила биолог.

Биолог Екатерина Авсеева также обратила внимание на еще две распространенные причины деформации клубники. Первая — проблемы с почвой: нехватка такого микроэлемента, как бор, или сбои в режиме полива нередко приводят к тому, что ягоды вырастают искривленными. Вторая причина — возраст самих кустов. Стареющие растения, истощившие свой ресурс, тоже часто дают плоды неправильной формы.

Ранее сообщалось, что в Пущине коммунальщики вырастили бананы, папайю и кофейные кусты.