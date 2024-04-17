Администрация Пушкинского округа контролирует устранение проблем в красноармейском детсаде

Администрация Пушкинского округа взяла под контроль ход строительных работ на территории детсада № 5 «Солнышко» в Красноармейске. Для воспитанников будут созданы комфортные условия.

В администрации Пушкинского округа отреагировали на жалобы некоторых родителей красноармейского детсада № 5 «Солнышко». В частности, поступали обращения относительно высоких температур в помещениях.

Представители администрации сообщили, что температура воздуха составляет 26 — 27 градусов. Сотрудники обслуживающей организации прикрыли задвижки подачи горячей воды на отопление для того, чтобы воспитанникам не было так жарко. Бесперебойная подача горячей воды осуществляется круглосуточно.

8 апреля в штат «Солнышка» был принят младший воспитатель. Теперь коллектив полностью укомплектован. Проблема с поврежденным асфальтным покрытием на территории детского сада будет решена в течение летнего периода.

Также от родителей поступали обращения в связи со сложностью попадания в помещение детсада родителей с колясками. Во время строительных работ рабочие не предусмотрели необходимость монтажа пандуса.

Было решено разрешить вход через откатные ворота. Для этого необходимо звонить через видеодомофон. По запросу охрана будет открывать ворота.

Отметим, что не все родители недовольны состоянием детского сада. В Телеграмм-канале «Солнышка» мамы и папы выразили недоумение относительно поступивших жалоб. Они утверждают, что никаких проблем не наблюдают.