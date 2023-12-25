Администрация Сириуса назвала причину взрыва в жилом доме

Единственной пока известной причиной взрыва в многоэтажке Сириуса, что близ Сочи, стал взрыв бытового газа, проинформировали в пресс-службе администрации федеральной территории.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в многоэтажном доме в Сириусе разрушилось остекление здания и балкон квартиры, два человека были спасены, еще двое пострадали и были госпитализированы.

«В пострадавшем шестиэтажном доме 114 квартир. Все они оснащены индивидуальными газовыми котлами. Взрыв произошел на пятом этаже. Одна из версий - взрыв бытового газа, 13 квартир расселены, в пункте временного размещения в отеле "Гамма Сириус" находятся шесть человек. Остальные жильцы разместились самостоятельно», - уточнили в администрации.

В настоящее время в сопровождении бойцов Росгвардии жильцам дома позволено зайти в квартиры для чтобы забрать документы и личные вещи.