Администрация Сочи ищет уборщиков за сто миллионов рублей

В Сочи продолжают искать подрядчиков, готовых за бюджетные деньги убрать мусорные залежи, которые копились в городе с осени прошлого года. Об этом сообщил портал «Блокнот». Муниципальные власти объявили несколько тендеров общей стоимостью более 103 млн рублей.

Самый дорогой лот — Адлерский район. На вывоз отходов строительства и ремонта там готовы потратить 38,7 млн рублей. Заявки принимают до 24 февраля.

Почти 35 млн выделено на Центральный район — контракт разыграют до 2 марта. В Лазаревском районе комиссия уже работает: начальная цена составляла 30,9 млн, прием заявок завершен. А вот по Хостинскому району информации на сайте госзакупок пока нет.

Согласно условиям, подрядчики должны очистить территории от строительного мусора до 31 октября или ноября. Важно: речь идет именно об отходах строительства и ремонта, которые не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО) и крупногабаритному мусору.

Ранее сообщалось, что в Сочи и Адлере несколько часов подряд отражали атаку украинских беспилотников.