Администрация Талдомского округа оказывает помощь участникам СВО

Эта работа реализуется в рамках большого проекта, инициированного Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым под названием «Промышленный туризм». Главная цель – облегчить адаптацию вернувшихся из зоны боевых действий к мирной жизни, в частности, содействие в поиске работы.

В качестве очередного этапа поддержки был организован ознакомительный визит на одно из передовых предприятий Талдомского округа – компанию специализирующуюся на выпуске деревянных строительных конструкций. В мероприятии приняли участие сами участники СВО, мать одного из военнослужащих, волонтеры и Сергей Владимирович Черторижский, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» по Талдомскому округу.

Посетителям была предоставлена детальная экскурсия по производственным цехам, позволяющая увидеть все этапы технологического процесса – от подготовки исходного сырья до выпуска готовой продукции. В ходе беседы с руководством компании были рассмотрены текущие предложения о работе.