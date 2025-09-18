Администрация Талдомского округа провела выездное совещание в деревне Великий Двор

Данный подход к работе дает возможность напрямую выслушать просьбы и предложения граждан, а также оперативно принимать меры по их решению.

В ходе открытой беседы жители обозначили проблемы, касающиеся состояния дорожного покрытия, жилищно-коммунального хозяйства и организации комфортной среды. По результатам обсуждения по ряду обращений были выработаны конкретные решения.

В ответ на запрос об оборудовании спортивной площадки принято решение о рассмотрении этой инициативы в рамках планов на 2026 год. В связи с обращением жительницы на недостаток песка на детской площадке: поставка необходимого количества песка будет осуществлена до 19 сентября.

Трем жителям, выразившим обеспокоенность по поводу сроков очистки водосточного канала на участке от домов №53 до №86, были предоставлены подробные объяснения. В настоящее время ведутся работы по удалению зарослей, препятствующих нормальному прохождению воды, после чего будет продолжена очистка указанного канала.

По вопросам, связанным с ремонтом и восстановлением дорожного полотна, принято решение об организации выезда специалистов для проведения детальной проверки и оценки объема требуемых работ.

Представители администрации внимательно выслушали все обращения и заверили жителей в намерении предпринять все необходимые шаги для их решения. Все озвученные вопросы были тщательно задокументированы, и в скором времени граждане получат подробные ответы на свои запросы.