Администрация Уфы не смогла переубедить горожан поддержать инициативу об улице Жириновского

В Уфе завершилось голосование по вопросу присвоения одной из новых улиц имени основателя и многолетнего лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Как сообщают Telegram-каналы, большинство горожан не поддержало эту идею, в результате чего администрации фактически пришлось от нее отказаться.

Местные власти предлагали назвать именем политика дорогу, расположенную на границе Ленинского и Демского районов Уфы. Для принятия окончательного решения был организован опрос жителей. Его результаты оказались весьма показательны: 49% участников поддержали предложение, но 51% высказался против. Таким образом, инициатива не набрала необходимого большинства.

Канал уточняет, что судьба улицы имени Жириновского решилась буквально на считанных голосах — для положительного решения не хватило всего 38 голосов в пользу переименования. Этот факт демонстрирует, насколько разделенным оказалось общественное мнение по данному вопросу в столице Башкортостана. Теперь администрации города предстоит рассматривать другие варианты названия для данной улицы.