Администрация, управляющая компания и «Подольская теплосеть» обсудили вопросы отопления

За заседании специалисты и работники ресурсоснабжающих компаний вместе с замглавы администрации Подольска Романом Рязанцевым рассмотрели все проблемы, касающиеся сбоя в отоплении.

После этого они поехали по адресам, которые указали жители Подольска в своих жалобах. Они увиделись с людьми, замеряли температуру в квартирах на улицах Дружбы и Советской, на Революционном проспекте. Кроме этого недоработки исправляют в микрорайоне Климовск на улице Молодежная, дом 2, корпус 2 и на улице Западная, дом 4/16.

На ежедневном штабе специалисты уделили пристальное внимание на регламентные сроки ликвидации нарушений и своевременное оповещение об этом жителей.

Встречи оперштаба проходят каждый день. Специалисты мониторят, координируют работу и остаются на связи с людьми.

Поступающие от жителей жалобы анализируются, информация по домам и микрорайонам обрабатывается.

Вопросы по отоплению можно задать по номерам: 8 (496) 754-75-36, 8 (496) 750-00-50, 8 (496) 755-57-98.