«Адрес, пол, возраст»: лайфхак от фельдшера, чтобы скорая приехала быстрее

Скорость приезда скорой помощи зависит от четкости разговора с диспетчером. О том, как правильно вызвать медиков, «Газете.Ru» рассказала фельдшер Владлена Березовская.

«В экстренных случаях лучше начинать всегда с адреса, даже если телефонный звонок прервется, — объясняет эксперт. — Человек потерял сознание, не успел договорить, но адрес успел назвать — то скорая помощь приедет».

После адреса нужно кратко сообщить пол и возраст пострадавшего, затем — суть происшествия. При авариях или пожарах важно сразу назвать примерное число пострадавших, чтобы диспетчер верно рассчитал силы.

Слова «плохо» или «сердце прихватило» не дают конкретики. Следует перечислить угрожающие жизни симптомы: потеря сознания, остановка дыхания, судороги, сильная боль за грудиной (давящая, жгучая), внезапная одышка, холодный пот, давление выше 180, онемение частей тела, обильное кровотечение или удушье (особенно у детей).

Критически важно сообщить возраст и хронические болезни (гипертонию, диабет, эпилепсию, психические расстройства). Например, жгучая боль в груди у пожилого гипертоника — сигнал для отправки кардиобригады, а потеря сознания у диабетика укажет на кому.

«Лучше избегать паники и истерик, — советует Березовская. — Ситуации бывают разные, но нужно стараться коротко и ясно объяснить информацию диспетчеру».

