Адресное информирование избирателей о выборах губернатора продолжается в Подмосковье

В Московской области продолжается адресное информирование избирателей о выборах губернатора, в рамках которого члены участковых избирательных комиссий передают жителям региона приглашения на выборы с указанием адреса и времени работы их избирательного участка. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

В ведомстве уточнили, что с помощью цифрового сервиса ЦИК России — «Мобильная УИК» обходчики могут эффективнее проводить работу в ходе поквартирного обхода избирателей, а также отвечать на вопросы граждан.

Напомним, что в период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.