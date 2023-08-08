Адресное информирование избирателей о выборах губернатора стартовало в Подмосковье

Адресное информирование избирателей о выборах губернатора области стартовало в Подмосковье накануне. Об этом сообщили в региональной Избирательной комиссии.

Обход по домам проводят члены УИК, у которых есть соответствующее удостоверение, бейдж с номером УИК, специальная сумка с надписью «Избирательная комиссия», а также информационные буклеты.

Если в момент обхода жителя нет дома, специалисты оставляют на дверной ручке листовку с информацией о выборах.

Ранее сообщалось, что в период проведения голосования подмосковная Общественная палата будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.