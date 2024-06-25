Россияне идут на хитрости ради покупки ж/д билетов до Черного моря на фоне ажиотажа

Направления до Черного моря и обратно на поезде стали дико популярными с приходом летнего сезона. На фоне этого некоторые туристы сталкиваются с проблемами при покупке билетов. Как пишет 56orb.ru , россияне нашли способы, как урвать заветное место в вагоне.

Проблемы случаются из-за нехватки билетов. Ж\д направления до Сочи и других краснодарских городов стали популярнее, ведь аэропорт там временно не работает. Урвать билет до Черного моря иногда можно с 8:00 по московскому времени на сайте РЖД. Разбирают все как «горячие пирожки», в связи с чем люди не всегда успевают купить билет. Очередное обновление может произойти в любое время дня.

Как отмечает издание, актуальные билеты на Черное море появляются за 90 дней до отправления поезда. Однако иногда сервисы долго загружаются: пока одни испытывают проблемы, другие успевают быстренько оформить поездку. В итоге кто-то остается без билета. При этом многие покупают билеты традиционно на вокзале, так как еще не научились доверять онлайн-сервисам. Им пока сложнее всего.

«Я третий год езжу в Сочи на летний заработок в качестве аниматора. В этом году через приложение купить билет не получилось, и мне подсказали, что нужно ехать на вокзал рано утром, и тогда, может, повезет. Приехал, занял очередь, и как-то очень быстро человек 30 передо мной прошли. А оказалось, что билетов нет совсем, вот люди и проходили так быстро», — поделился впечатлениями пассажир.

Пользователи поделились лайфхаком: нужно заранее вбить свои данные на сайте, а затем при старте продаж быстро оформить билеты. При этом нужно выбрать места в середине или во второй половине вагона, так как в этих зонах все разбирают в последнюю очередь.

Некоторые не спят ради билетов и постоянно обновляют страницу. Бывает, что после 15 мин после открытия продаж уже нет мест. Пассажиры на опыте советуют мониторить страницу РЖД с утра в выходные, но еще лучше — в день поездки или за день до нее. Стоит изучить места по всему маршруту, так как некоторые пассажиры выходят раньше и освобождают койку. Следовательно, сесть можно не в родном городе, а на другой станции. Важно включить уведомления приложения или сайта, затем ждать чуда.

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