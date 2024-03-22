Адский взлет российских Ту-95МС — На Украине началась крупная ночная атака ВС РФ

В Киеве Киевской и еще 15 областях Украины по данным Минцифры страны объявлена воздушная тревога. Причиной тому, как пишут местные СМИ, взлет российских Ту-95МС, запустивших крылатые ракеты по целям на Украине.

В Киеве Киевской и еще 15 областях Украины по данным Минцифры страны объявлена воздушная тревога. Причиной тому, как пишут местные СМИ, взлет российских Ту-95МС, запустивших крылатые ракеты по целям на Украине.

«Крылатые ракеты запущены по целям ВСУ на Украине. Повреждения энергообъектов зафиксированы по Украине», — приводится в публикациях.

Российское Минобороны происходящее на Украине пока не комментировало.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.