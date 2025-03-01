Адвокат Агиев предупредил россиян о риске потерять земельный участок с 1 марта

Адвокат Павел Агиев в интервью РБК сообщил, что у владельца земли могут отобрать участок, если он будет целенаправленно выращивать на нём траву и деревья.

По словам специалиста в области права, применение земельных участков должно происходить в соответствии с их назначением, а также не должно создавать риски для окружающих. Эти аспекты уже закреплены в законодательстве, отметил Агиев.

«Высокая трава может считаться нарушением правил благоустройства и использования земель, так как этот вопрос регулируется законодательством того субъекта, на территории которого расположен земельный участок», — заявил адвокат.

Специалист обратил внимание на то, что на территории частного дома не должно быть сорных растений, которые легко разносятся ветром, заболоченных участков или мусорных свалок. Если же такие места всё же есть, то они не должны создавать неудобств для соседей или представлять опасность.

«Выращиваемые там растения или деревья или иное использование не должны нести угрозу соседям, то есть если там нету каких-то летучих сорняков, нет заболоченной местности, свалок и так далее», — подчеркнул он.

В случае выявления нарушений со стороны собственника, ему будет предложено устранить их. В противном случае, по словам Агиева, может быть инициирован судебный процесс, результатом которого станет изъятие участка.