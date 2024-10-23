Адвокат Багатурия дал оценку возможность убийства собак по деревенскому обычаю

По словам адвоката Вадима Багатурия, инициатива умерщвлять бездомных собак по деревенскому обычаю в Якутии абсолютно нормальная. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что республика исторически является охотничьим регионом. В этом случае главное не совершать действия, которые направлены на страдание животных и жестокое обращение с целью не нарушать ст. 245 УК РФ.

По мнению юриста, местное самоуправление существует именно для того, чтобы решать проблемы населения. Поэтому в таком случае принимать решение нужно именно согласно сложившимся в регионе традициям и обычаям.

Ранее зоозащитник Элмурод Расулмухамедов пояснил, почему запрет на убийство бездомных собак неэффективен.