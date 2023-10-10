Адвокат Данильченко перечислила правила поведения при преследовании бывшего

Бывают ситуации, когда после расставания или расторжения брака человек подвергается преследованию со стороны бывшего супруга или супруги. Способов выражения такого поведения множество. Человек, имеющий свою жизнь, начинает думать о том, как себя вести и что сделать, чтобы прекратить эту навязчивость. Адвокат Виктория Данильченко рассказала о правилах поведения в таком случае. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, если человек считает, что поведение бывшего несет опасность, то можно обратиться в правоохранительные органы. Так, за угрозу убийством, распространение данных предусмотрена уголовная ответственность, а за оскорбления – административная.

Юрист добавила, что при взломе электронной почты или аккаунта в соцсетях предусмотрено наказание по ст. 138 УК РФ.

По ее мнению, при отсутствии прямой угрозы следует обратиться за помощью к родным или друзьям, фиксируя при этом все действия преследователя на случай возможного судебного разбирательства.