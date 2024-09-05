Московский суд признал виновными шестерых участников «билетной мафии»

Московский суд осудил шестерых человек, которые сбывали билеты на государственные театры через поддельные сайты, присваивая доходы себе, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, а также Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в феврале 2017 года создали поддельные сайты известных российских культурных учреждений.

Упоминаются Мариинский, Большой и Малый театры, Театр наций, Российский академический молодежный театр и Консерватория имени П.И. Чайковского.

«Через эти ресурсы соучастники незаконно реализовали билеты на мероприятия с использованием товарных знаков учреждений и сходных с ними обозначений по завышенным ценам, вводя покупателей билетов в заблуждение о принадлежности сайтов, тем самым похищая деньги покупателей», — уточнили в СК.

В противоправную деятельность были вовлечены более 150 человек. Реализация билетов осуществлялась через кол-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире.

Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, прекращена. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество, автотранспорт и денежные средства фигурантов наложен арест.

Потерпевшими заявлены гражданские на сумму более 130 млн руб.

Приговором суда Куринову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 800 тыс. руб., Гашакову — 4 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа 600 тыс. руб. Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам.

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