Адвокат Данилов: мошенники могут использовать схему с ошибочным переводом на карту для обмана

Юрист указал на то, что такие переводы могут превратиться в дальнейшие хлопоты для получателя, поэтому радоваться не стоит. Он подчеркнул, что если деньги в действительности попали на карту случайно, то их стоит вернуть до того, как появятся обвинения в необоснованном обогащении. Затягивать с возвратом средств также не стоит, иначе у этой задолженности могут появиться еще и проценты, добавил эксперт.

Данилов указал на то, что если россиянину ошибочно поступит 100 000 рублей на карту от неизвестных, за 3 месяца размер процентов за присвоение данной суммы составит почти 4 миллиона рублей. Эту сумму нужно будет вернуть вместе с полученной ранее сотней тысяч, подчеркнул он.

Более того, поступившие «из ниоткуда» деньги могут оказаться уловкой от мошенников, предупредил эксперт. Он посоветовал возвращать деньги через банковское заявление о возврате ошибочного перевода. В таком случае, никаких переводов на названные россиянину счета или номера быть не должно, и риск потерять собственные средства сводится к нулю, заключил он.