Адвокат Демидов оценил шансы Ивлеевой избежать иска на миллиард рублей

Адвокат Эдуард Демидов в беседе с порталом «Дни.ру» рассказал, что обнаженные тела редко оставляют общественность равнодушными, особенно если это люди с высокой моралью. Это всегда привлекало внимание, но сейчас вопрос о демонстрации подобного разврата стоит особенно остро. Юрист напомнил, что кто угодно может составить иск, в том числе и коллективный. У граждан страны на это есть полное право.

По словам Демидова, всего в Хамовнический суд Москвы обратились не менее 20 человек, которых задела вечеринка Ивлеевой.

«То есть каждый из истцов результат своей тревоги и раздражительности оценил в 45 454 545 рублей и 45 копеек. Видимо, таким образом соистцы намерены поднять свое подавленное настроение от увиденного», - отметил юрист.

При этом сумма морального вреда, как правило, определяется самим судом. Учитывается степень вины человека, вся ситуация и детали. По словам Демидова, иск к Ивлеевой могут удовлетворить лишь частично, так как физического вреда никто не получил. Он предполагает, что блогера вынудят заплатить около 30 тысяч рублей каждому автору иска.

Стоит отметить, что суд может учесть и публичные извинения Ивлеевой, которые она записала после скандальной вечеринки. Тогда она заявила со слезами на глазах, что «Россия умеет прощать», чем, возможно, растрогала некоторых озлобленных хейтеров.