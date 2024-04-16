Адвокат Добровинский: детей Блиновской могут забрать под опеку родственники

Четверо детей Елены и Алексея Блиновских могут быть переданы под опеку ближайшим родственникам, пока кто-то из родителей не вернется домой. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Александр Добровинский.

Юрист и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Алексей Блиновский якобы служит с ним на СВО. Информация не нашла подтверждения, но в СМИ уже рассуждают, что станет с четырьмя детьми Блиновских. Ведь «королева марафонов» в СИЗО по делу о неуплате налогов. Наследники блогера не смогут быть предоставлены сами себе: их передадут ближайшим родственникам или органам опеки.

«Как правило, это ближайшие родственники: бабушки, дедушки, тети и так далее. Детей могут передать бабушке с дедушкой, пока кто-то из родителей не вернется домой к детям», — сказал адвокат Добровинский.

Муж Блиновской, как предварительно сообщают, служит на СВО под позывным «Брикс». Он собирает беспилотники. При этом отец Алексея Блиновского опровергал, что сын пошел на спецоперацию для спасения своего бизнеса. По его словам, туда хочет пойти муж его дочери.

Ранее сообщалось, что СК завершил предварительное следствие в отношении Блиновской.