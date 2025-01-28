Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о съемках в колонии

Сообщения о том, что актер Михаил Ефремов проходил кинопробы в колонии, не соответствуют действительности. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат звездного заключенного Юрий Падалко.

Сообщения о кинопробах в колонии, где сидит Ефремов, назвали фейком. По словам адвоката актера, Михаил Олегович находится в равных условиях со всеми, а значит, никаких съемок и показов в ИК не устраивают.

Кроме того, адвоката спросили про УДО для Ефремова в 2025 году. Однако юрист заявил, что над этим работают и добавлять больше информации он не будет.

Напомним, что актер Михаил Ефремов находится в колонии Белгородской области из-за смертельного ДТП на Садовом Кольце в Москве, произошедшего в 2020 году. Звезду театра и кино осудили на 7,5 года колонии.

Ранее канал 360.ru сообщил, что очередь из режиссеров выстроилась для проведения проб с Ефремовым в белгородской колонии.