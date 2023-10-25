Адвокат Греб определил наиболее мирный метод уплаты алиментов

Развод между супругами порождает много проблем. Чаще всего на мужчину накладывается обязанность по выплате алиментов. Однако существуют различные методы оформления данной поддержки. По словам адвоката Александра Греба, имеются три варианта того, как разведенный супруг имеет возможность обеспечивать ребенка, который живет отдельно от него. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что прежде всего это добровольные алименты без оформления каких-либо документов. Тем не менее у данного способа имеется минус, поскольку бывший супруг может со временем обратиться в суд и оспорить размер и периодичность выплат.

По мнению юриста, оформление процедуры выплаты через нотариуса является более надежным методом. Такой договор начинает, как правило, действовать с момента подписания.

Он отметил, что последний способом является взыскание алиментов по решению суда.