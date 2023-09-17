Адвокат Иванова заявила, что проживающие в гражданском браке супруги могут иметь совместное имущество

В наше время мужчины и женщины нередко выбирают совместную жизнь в гражданском браке без регистрации в загсе. Адвокат Галина Иванова перечислила пять наиболее популярных мифов про отношения без штампа в паспорте. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, рождение ребенка не предусматривает «безотцовщины», то есть в свидетельстве о рождении ребенка гражданский супруг женщины может быть записан в графе «отец». Это же и касается взыскания алиментов, то есть при расставании супругов женщина имеет право на них подать.

Юрист отметила, у гражданских супругов также может быть совместное имущество, которое при расставании нужно разделить или урегулировать данный вопрос другими способами.

По ее мнению, отсутствие штампа в паспорте об официально браке вовсе не свидетельствует о том, что сожительство доказать невозможно.