Адвокат Карабанов объяснил, что грозит купившему подъезд москвичу

Жители дома на Студенческой улице в столице столкнулись с невиданной ранее проблемой — их подъезд вместе с квартирой на первой этаже купил новый сосед, планирующий использовать общественное пространство для личного пользования. В настоящее время рабочими заделывается подъездный проход, из-за чего соседи не смогут попасть в свои квартиры естественным путем. По словам адвоката Александра Карабанова, шансов на то, чтобы сохранить за собой право на владение подъездом, у купившего его практически нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, необходимо изучить документы, на основании которых подъезд перевели из общедомовой собственности. Однако эти документы суд может признать ничтожными.

Юрист добавил, что этот вопрос решаться в судебном порядке станет по двум направлениям: изучение документа на право владения и обязанность владельца предоставить проход прочим жильцам дома.