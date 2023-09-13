Адвокат Карабанов объяснил, что грозит купившему подъезд москвичу
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Жители дома на Студенческой улице в столице столкнулись с невиданной ранее проблемой — их подъезд вместе с квартирой на первой этаже купил новый сосед, планирующий использовать общественное пространство для личного пользования. В настоящее время рабочими заделывается подъездный проход, из-за чего соседи не смогут попасть в свои квартиры естественным путем. По словам адвоката Александра Карабанова, шансов на то, чтобы сохранить за собой право на владение подъездом, у купившего его практически нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, необходимо изучить документы, на основании которых подъезд перевели из общедомовой собственности. Однако эти документы суд может признать ничтожными.
Юрист добавил, что этот вопрос решаться в судебном порядке станет по двум направлениям: изучение документа на право владения и обязанность владельца предоставить проход прочим жильцам дома.