Адвокат Карабанов перечислил моменты права собственника на выселение квартиросъемщика

В столице уже около месяца разворачивается весьма необычная история — женщина сдала свою квартиру, а сама оказалась на лестничной площадке с тремя детьми и домашними животными. Адвокат съемщика заявил, что тот живет в квартире по решению суда, а женщина сдала квартиру бессрочно. По словам адвоката Александра Карабанова, маловероятно, что владелица арендованной квартиры имеет возможность выселить квартиросъемщика, если тот не станет нарушать условия договора аренды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что арендатором уплачена сумма за проживание за полгода вперед.

По мнению юриста, согласно нормам ГК РФ, при сдаче квартиры в аренду автоматически передается право на пользование квартирой арендатору. Его законное право — только продажа квартиры.

Он добавил, что в одностороннем порядке договор аренды расторгнуть нельзя. Если квартиросъемщик добросовестно соблюдает все условия и исправно вносит арендную плату, то закон защищает его право на использование съемной жилплощади.