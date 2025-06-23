Адвокат Карапетяна объяснил свое недоверие к назначенному судье

Апелляционный суд Армении менее чем за сутки назначил судью для рассмотрения жалобы на арест бизнесмена Самвела Карапетяна. Адвокаты называют это решение необычно быстрым и указывают на низкий рейтинг назначенного судьи, Армена Даниеляна. Об этом стало известно RT.

Арам Вардеванян, защитник Карапетяна, заявил, что в апелляционной инстанции более 20 судей, и выбор именно этого вызывает сомнения. По его словам, если бы дело распределилось через электронную систему без вмешательства, высока вероятность, что арест был бы пересмотрен.

Закон при этом требует, чтобы жалобы автоматически распределялись между судьями через электронную систему. Любое внешнее влияние на этот процесс является нарушением. Адвокаты пока не заявляют отвод, но не исключают такого шага в будущем.

«Апелляционный суд уже 20 июня решил вопрос передачи апелляции конкретному судье — Армену Даниеляну. Это судья с самым низким рейтингом среди всех судей, которые занимаются уголовным судопроизводством в Армении», — заявил RT Арам Вардеванян.

Параллельно решается вопрос о переводе Карапетяна из карантина в основное помещение колонии. Юристы настаивают, что арест их клиента изначально был неправомерным, и надеются на пересмотр решения в апелляции.

Ранее сообщалось, что защита бизнесмена Карапетяна неожиданно отозвала апелляционную жалобу против решения о его аресте.