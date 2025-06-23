Защита Карапетяна неожиданно отозвала апелляционную жалобу против решения о его аресте

Защита российского и армянского бизнесмена Самвела Карапетяна решила отозвать апелляционную жалобу против решения о его аресте. Об этом со ссылкой на его адвоката Армена Ферояна сообщил ТАСС.

По словам юриста, защита поступила так из-за судьи, который должен будет рассматривать дело. Фероян подчеркнул, что лично обжаловал в Апелляционном уголовном суде Армении постановление о заключении Карапетяна под стражу.

«Затем с беспрецедентной скоростью в результате, как я предполагаю, незаконного вмешательства материалы указанного дела были переданы в Апелляционный уголовный суд и переданы судье Армену Даниеляну», — отметил Фероян.

По его словам, указанный судья на протяжении многих лет находится на самой низкой позиции в рейтинге представителей судебной системы республики, а также является одним из наиболее раскритикованных судей из-за отсутствия чувства справедливости.

«В результате обсуждения с моим клиентом мы приняли решение отозвать поданную мной апелляцию в порядке, установленном законом», — добавил адвокат.

18 июня стало известно, что против Карапетяна возбудили уголовное дело за призывы к свержению власти в Армении. Предпринимателю грозит до пяти лет тюрьмы.

Уголовное преследование в отношении предпринимателя началось после того, как он поддержал представителей Армянской апостольской церкви (ААЦ), которые накануне резко высказались о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна передать под контроль Азербайджана несколько приграничных населенных пунктов.

Ранее ААЦ осудила арест бизнесмена Самвела Карапетяна, назвав его политическими репрессиями.