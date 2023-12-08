Адвокат Краснов перечислил алименты, которые обязаны платить самозанятые

После развода родителей остро встает вопрос о содержании несовершеннолетнего, поэтому суды обязывают отца ребенка выплачивать алименты, размер которых составляет четвертую часть дохода. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, в случае если отец является самозанятым, суды устанавливают алименты в твердой денежной сумме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что данная сумма чаще всего составляет один МРОТ, узаконенный в регионе, независимо от суммы дохода.

По мнению юриста, при такой ситуации, когда ребенок живет в столице, а отец – в провинции, то последний обязан выплачивать столичный МРОТ, независимо от суммы дохода.