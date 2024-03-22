Адвокат Краснов рекомендует дачникам осмотреть свои участки на наличие запрещенных растений
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Кабмин выпустил постановление, согласно которому ипомея трехцветная была включена в перечень наркосодержащих растений, из-за чего за культивирование плюща может грозить как административное, так и уголовное наказание. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, факт осознанного выращивания ипомеи трехцветной еще придется доказать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что дачникам важно осмотреть свой участок на наличие этого растения и избавиться от него.
По мнению юриста, тем не менее именно умысел на культивацию растения является наказуемым, то есть должны быть доказательства, что растение выращивается специально, в других случаях оснований для привлечения дачника к ответственности за производство наркотических средств или растений нет.
Он уточнил, что при этом следственные органы могут потребовать от человека сдачи анализов на предмет наличия в его организме наркотических веществ, идентичных тем, что росли на его участке.