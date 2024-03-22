Адвокат Краснов рекомендует дачникам осмотреть свои участки на наличие запрещенных растений

Кабмин выпустил постановление, согласно которому ипомея трехцветная была включена в перечень наркосодержащих растений, из-за чего за культивирование плюща может грозить как административное, так и уголовное наказание. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, факт осознанного выращивания ипомеи трехцветной еще придется доказать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что дачникам важно осмотреть свой участок на наличие этого растения и избавиться от него.

По мнению юриста, тем не менее именно умысел на культивацию растения является наказуемым, то есть должны быть доказательства, что растение выращивается специально, в других случаях оснований для привлечения дачника к ответственности за производство наркотических средств или растений нет.

Он уточнил, что при этом следственные органы могут потребовать от человека сдачи анализов на предмет наличия в его организме наркотических веществ, идентичных тем, что росли на его участке.