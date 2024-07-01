Адвокат Краснов заявил, что в чатах никогда нельзя было оскорблять друг друга

Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес принципиальное решение по делу о конфликте в домовом чате. Так, граждане обязаны вести себя корректно в домовых чатах, избегая оскорблений и распространения порочащей информации. Виновные будут привлечены к ответственности, включая финансовые санкции и публичное извинение. Почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов пояснил, почему этого не было сделано раньше и как теперь станут наказывать оскорбляющих прочих участников чатов. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, ранее законом подобные отношения между людьми уже были урегулированы. В том случае, если конфликты происходили в публичном месте или в информационно-телекоммуникационных сетях и высказывания людей были в неприличной, оскорбительной форме, то эти действия подпадали под признаки ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Мелкое хулиганство»).

Юрист отметил, что по аналогичным делам всегда существовала судебная практика и людей могли привлечь к ответственности. В чатах всегда было запрещено высказываться оскорбительно.

По его мнению, ранее подобная практика отсутствовала, поскольку люди не обращались в суды с аналогичными спорами. Тем не менее новые средства коммуникации не отменяют старые законы, о чем как раз и указал Верховный Суд РФ.