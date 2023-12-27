Адвокат Лерчек прокомментировал освобождение блогера от судебных запретов

Супруги Чекалины теперь вновь могут пользоваться интернетом и свободно перемещаться, что ранее было запрещено решением суда.

Блогер, зарабатывающая на фитнес-марафонах в соцсетях, свободна от судебных запретов. Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супругу сняли все ограничения после уплаты налогов: 500 млн рублей ушло государству. Эту информацию подтвердил адвокат Лерчек Константин Третьяков. Его комментарий передает RT.

«Все оплачено в полном объеме еще месяц назад, 10 ноября оплатили. Сейчас запреты все сняты, насколько я знаю, они уже что-то разместили... Расследование уголовного дела продолжается пока, я не готов делать прогнозы за следствие. Время покажет», — ответил юрист.

Третьяков отметил, что он и его подзащитные настроены оптимистично и настроены на конструктивную работу над ошибками.

Напомним, недавно Лерчек опубликовала первый пост. Это произошло почти сразу после разблокировки счетов блогеров. Это позволило им оперативно погасить штрафы. Супругов обвиняли в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей.