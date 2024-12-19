Адвокат Лунев рассказал, какое наказание грозит мужчине, который пытался убить всю семью в Павловском Посаде

Жителю деревни Грибаново Павлово-Посадского округа может грозить пожизненное наказание за попытку убийства своей семьи, если его вину докажут. Об этом REGIONS рассказал адвокат Даниил Лунев.

По его словам, на такой поступок подозреваемого могла подтолкнуть бытовая ссора.

«За покушение на двойное убийство ему может грозить вплоть до пожизненного. Но наверняка дадут лет 20», — сказал Лунев.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, он находится под арестом. Подробности — в материале REGIONS.