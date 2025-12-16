«Никаких шансов»: юрист дал прогноз по делу Ларисы Долиной

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что у народной артистки Ларисы Долиной не осталось шансов вернуть квартиру у бизнесвумен Полины Лурье. По его прогнозу, судебный процесс окончательно завершится только к концу января. Об этом сообщает News.ru.

Юрист уверен, что апелляционное рассмотрение дела в Мосгорсуде станет финальной точкой в споре. Он пояснил, что решение Верховного суда, приостановившее право собственности Долиной, составлено так, что у суда апелляционной инстанции не будет возможности его изменить. После вердикта Мосгорсуда он вступит в силу немедленно, и певице придется освободить помещение.

Багатурия отметил, что общественный интерес к истории пошел на спад, а само разбирательство может продлиться до конца января. Исход он видит однозначно: недвижимость останется у Полины Лурье, а Лариса Долина получит денежную компенсацию. Таким образом, предметом дальнейших споров будут лишь детали и сроки, а не принципиальный вопрос о собственности.

Ранее Верховный суд отменил предыдущие решения по делу Долиной и Лурье.