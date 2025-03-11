Адвокат объяснила, кому грозят штрафы за работу на дому

В квартире можно организовать бизнес, но это не должно нарушать интересы соседей и обязательные требования государства, иначе придется заплатить штраф, рассказала в интервью агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Наталья Костина.

Она отметила, что в жилых помещениях нельзя открывать офисы, склады, производства. Также в квартирах запрещено открывать заведения общественного питания, гостиницы. Не стоит оказывать в квартирах медицинские услуги или вести миссионерскую деятельность.

Дело в том, что, например, к кафе, массажному кабинету и частному детскому саду предъявляются определенные требования и в квартире не удастся создать необходимые санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрен штраф. Штраф для физических лиц составляет от 1 до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 3 тыс. руб.

На дому можно организовать пошив одежды, проведение психологических консультаций. Также допустимо оказание бухгалтерских, юридических и психологических услуг и репетиторство, заключила собеседница издания.

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