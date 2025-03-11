Надбавки к пенсиям инвалидов I группы и граждан старше 80 лет: как получить

C 2025 года СФР по Москве и Московской области в автоматическом режиме надбавил пенсии за уход свыше 743 тыс. граждан с инвалидностью I группы и пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет.

Уточняется, что время ухода за перечисленными категориями людей, как и прежде, учитывается в страховой стаж для трудоспособных жителей Подмосковья. Так, за полноценный календарный год подобной работы соцфонд начислит пенсионный коэффициент в размере 1,8. В 2024 году компенсационная выплата составила 1,2 тыс. руб., а период ухода учтут в автоматическом формате на индивидуальных лицевых счетах. Чтобы данная информация была занесена в отчет, обращаться с заявлением не надо.

В том случае, если уход за нетрудоспособным человеком велся только в 2025 году (и далее), следует подать заявление в отделение СФР по Москве и Московской области. Можно сделать процедуру и после завершения процесса.

Кроме того, при раздельном проживании следует предоставить письменное подтверждение нетрудоспособного гражданина или человека, законно представляющие его интересы. В бумагах должны быть отражены сведения о том, что за ним и в самом деле ухаживали, а еще указаны временные сроки.

Ранее стало известно, что в Московской области надбавку получат почти пять тыс. медицинских работников.