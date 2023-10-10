Адвокат Ольшанский назвал ситуации, при которых у владельца могут отобрать заброшенный участок

Многие считают, что если не ухаживать за участком, то его могут отобрать. Почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский рассказал, в каких случаях это возможно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, изъятие собственности, согласно ст. 35 Конституции РФ, возможно только по решению суда.

Юрист уточнил, что для изъятия участка вначале фиксируется он специалистами Росреестра, после чего направляется уведомление в администрацию муниципалитета, которые в свою очередь извещают владельца о штрафе и ставят определенный срок для приведения участка в порядок.

По его словам, при отсутствии действий дело идет в суд, а при положительном решении он выставляется на торги, которые отдают членам СНТ.