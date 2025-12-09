Адвокат осужденного по делу Долиной подал апелляцию: в чем суть претензий к приговору?

Адвокат осужденного Андрея Основы, Асим Алыев, официально сообщил о намерении оспорить обвинительный приговор в вышестоящей инстанции. В интервью РИА Новости представитель защиты заявил, что апелляционная жалоба уже подготовлена и подана.

По словам адвоката, позиция защиты строится на коренном несоответствии выводов суда реальным обстоятельствам дела. Алыев утверждает, что инкриминируемые его подзащитному действия получили неверную правовую оценку, что привело к ошибочному применению статей Уголовного кодекса. Целью обжалования является не только отмена вынесенного приговора, но и возвращение уголовного дела прокурору для исправления существенных процессуальных нарушений.

Отдельно адвокат повторил свой более ранний тезис о возможных организаторах мошеннической схемы с недвижимостью певицы Ларисы Долиной. По версии защиты, лица, координировавшие аферу, могут находиться за пределами России, в частности, на территории Украины.

