Адвокат предупредил автомобилистов о новом штрафе

Начиная с 1 декабря, сотрудники государственной автоинспекции смогут штрафовать водителей в России за езду на летней резине. Соответствующее заявление сделала адвокат Татевик Чугурян в беседе с изданием «Лента.ру» .

Она объяснила, что такая мера была предусмотрена постановлением правительства, которое начинает действовать с 1 декабря. Данное постановление запрещает водителям ездить на летних шинах в зимний сезон и на зимних – в летний. Адвокат предупредила, что штраф за нарушение закона составит 500 рублей.

Чугурян рассказала, что новые требования к резине на автомобилях были закреплены в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

В прошлой редакции этого документа за неисправность колес и шин считались износ, неправильный размер шин и так далее. С 1 же декабря, вступает в силу максимальная конкретизация для российских водителей. За неисправность будет считаться установка шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период, и неустановка зимних шин в зимний.

Таким образом, езда на неправильной резине будет законно приравнена к управлению неисправным авто, заключила адвокат.