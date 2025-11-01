Адвокат предупредил о штрафах до 10 тыс. рублей за оскорбления в интернете

В российском правовом поле действует административная ответственность за оскорбительные высказывания в интернете, максимальный штраф за которые может достигать 10 тыс. рублей. Как пояснил адвокат Александр Добровинский в интервью Pravda.Ru, конкретная мера наказания определяется только после проведения специальной лингвистической экспертизы, оценивающей степень оскорбительности выражений.

Поводом для напоминания о данной норме закона стало недавнее дело в Красноярском крае, где возбудили производство против пользователей мессенджера, оскорблявших родителей мальчика, пострадавшего от нападения собак. В подобных ситуациях ключевым доказательством становится заключение экспертов-филологов, которые анализируют характер и тяжесть высказываний, определяя, можно ли их квалифицировать как административное правонарушение.

При этом существуют более серьезные нарушения в сети, которые относятся уже к уголовным преступлениям. К ним адвокат отнес призывы к терроризму, оскорбление государственных символов, президента и действий армии, а также распространение заведомо ложной информации. За такие деяния предусмотрена значительно более строгая ответственность, не ограничивающаяся денежными взысканиями.

По его словам, итогом любого конфликта в цифровом пространстве может стать судебное разбирательство, где решающую роль сыграет официальное экспертное заключение. Это создает важный правовой прецедент, демонстрирующий, что виртуальная коммуникация не является зоной безнаказанности, а границы допустимого выражения мнения регулируются действующим законодательством.

Ранее в Госдуме предложили ввести защиту учителей от оскорблений по аналогии с властью.