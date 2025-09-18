В Госдуме предложили ввести защиту учителей от оскорблений по аналогии с власть

Глава думской фракции партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в беседе с РИА Новости выступил с предложением защитить учителей от оскорблений так же, как это делают для представителей власти.

Он пояснил, что СРЗП разрабатывает предложения по введению административных штрафов для таких ситуаций. Для граждан предлагается установить штраф в размере от 5 до 20 тыс руб, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс руб, а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс руб.

«А за оскорбление в СМИ или соцсетях — ещё больше. Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей», — добавил политик.

Миронов заявил, что Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения будет заниматься борьбой с оскорблениями и хамством в отношении учителей.

«Желание решить старую проблему — похвально. Но одними советами этого не сделать», — считает он.

Ранее эксперты оценили вероятность и последствия отмены домашних заданий в школах.