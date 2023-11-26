Адвокат предупредил россиян о штрафах за видео с нарушениями в Сети

Фото- и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях, на которых зафиксировано нарушение ПДД, нельзя считать единственным доказательством, но они могут спровоцировать расследование. Соответствующее заявление сделал адвокат Анатолий Миронов в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Миронов подчеркнул, что согласно закону, должностные лица обязаны реагировать на подобные публикации в Сети. Поэтому ведомства просматривают социальные сети и начинают проверку при обнаружении подобных фото и видео. В ходе проверки, они уточняют, был ли нарушен закон, и не смонтирован ли материал, сообщил адвокат. После этого, устанавливаются время и место нарушения для дальнейшего привлечения к ответственности, добавил он.

После сбора данных и доказательств выносится решение о привлечении к ответственности, заключил он.