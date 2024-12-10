Адвокат рассказал, какая ответственность грозит жительнице Ногинска за кустарный аборт

Адвокат Почуев рассказал порталу Regions , как ответственность грозит жительнице Ногинска за кустарный аборт. По его словам, женщина может избежать уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что многодетная мать в возрасте 35 лет забеременела двойней от своего любовника. После этого женщина приняла решение избавиться от детей и спровоцировала выкидыш на пятом месяце.

Почуев напомнил, что в стране прерывание беременности разрешено на сроке до 22 недель. В случае жительницы Ногинска выкидыш произошел на 21 неделе, поэтому с юридической точки зрения привлечь женщину к ответственности не могут.

При этом следует иметь в виду, живы ли были дети в момент появления на свет, отметил адвокат. Если срок беременности превышал 22 недели и если в результате родов появились на свет живые дети, то женщине может грозить уголовная ответственность — до четырех лет лишения свободы в соответствии со статьей 106 Уголовного кодекса РФ. Однако, точные обстоятельства случившегося установят по итогам экспертиз.