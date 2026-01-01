Адвокат рассказал, какие изменения ждут правовую сферу России в 2026 году

В новом году в России продолжится активная антикоррупционная борьба внутри самой судебной системы, что будет способствовать дальнейшему укреплению доверия россиян к судам. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился адвокат Сергей Жорин.

При этом юрист не ожидает каких-либо резких или революционных реформ в организации судопроизводства. Основной тренд — это так называемое «уплотнение» системы, которое будет выражаться в углублении цифровизации процессов без существенного их упрощения для участников.

Также Жорин спрогнозировал рост значения внутренних судебных обзоров и методических ориентиров, выпускаемых вышестоящими инстанциями.

«Антикоррупционные тенденции, с высокой вероятностью, будут усиливаться. При этом парадоксально, но именно это может привести к снижению общественного интереса: такие дела перестанут восприниматься как экстраординарные и станут частью «обычной» повестки», — сказал он.

Юрист добавил, что тенденция на восстановление доверия общества к правосудию, о важности которой ранее заявлял новый глава Верховного суда РФ Игорь Краснов, также получит дальнейшее развитие.

