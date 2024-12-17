Адвокат рассказал об ответственности за кражу чужих продуктов из доставки
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Адвокат Алексей Лунев рассказал порталу Regions, какая ответственность грозит за кражу чужих продуктов из доставки. Ранее такие случаи происходили в жилом комплексе «Красногорский».
Как выяснилось, чужую еду в ЖК похищала одна из жительниц. Потерпевшие установили это с помощью видеоглазка. Использование подобных устройств в подъезде допустимо, отметил Лунев.
«Если туда попадает какая-то квартира, и из этой квартиры кто-то выходит и ворует еду, и это зафиксировано — это никак не может быть нарушением неприкосновенности частной жизни, это доказательство преступления», — разъяснил эксперт.
Он подчеркнул, что кража — это всегда нарушение закона, и не имеет значения, каким образом было зафиксировано преступление.
Подробнее об инциденте — в эксклюзивном материале Regions.