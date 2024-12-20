Адвокат рассказал, сможет ли беременная школьница из Подмосковья выйти замуж за своего 21-летнего парня

Адвокат Алексей Цыганов рассказал порталу Regions , сможет ли беременная 12-летняя школьница из Подмосковья выйти замуж за своего парня, которому 21 год.

Как напомнил эксперт, брачный возраст в РФ составляет 18 лет. Заключить брак в более раннем возрасте можно только в исключительных случаях. Это возможно в 16 или даже 14 лет при наличии серьезных причин, разрешения родителей и постановления местной администрации. Беременность входит в число таких оснований.

Таким образом, школьнице даже при самом лучшем раскладе придется подождать до свадьбы два года, пока ей не исполнится хотя бы 14 лет. Помимо этого, взрослому жениху девочки грозит ответственность за интимные отношения с несовершеннолетней.

Подробности — в эксклюзивном материале Regions.