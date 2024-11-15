Адвокат Романовский рассказал, как защититься от новомодного доксинга

С каждым днем проблема доксинга — шантажа с помощью обнародования личных данных — становится все более актуальной. Жертвы, оказываясь под давлением, зачастую готовы пойти на крайние меры, что делает их уязвимыми перед лицом мошенников.

Адвокат Сергей Романовский в эксклюзивном интервью REGIONS рассказал о реальном случае из своей практики, когда его клиентка столкнулась с угрозами со стороны бывшего мужа. В процессе развода мужчина угрожал обнародовать интимные видео, если женщина не откажется от раздела имущества. Испуганная и отчаявшаяся женщина обратилась к адвокату.

«Мы через Следственный комитет смогли проработать ситуацию. Во время доследственной проверки супруг отказался от своих намерений, извинился. Вопрос был закрыт, и на данный момент супруги уже поделили имущество и разошлись», — сказал Романовский.

Адвокат отметил, что в случае отказа от шантажа речь могла бы идти о возбуждении уголовного дела за вымогательство.

Доксинг представляет собой практику, связанную с раскрытием личной информации о человеке без его согласия с целью причинения вреда, запугивания или слежки. В такую информацию могут входить его полное имя, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты, данные о местах работы, видео- и фотоматериалы, личные переписки и так далее.

Ранее Сбербанк сообщил о появлении в России новой изощренной схемы мошенничества, которая сочетает в себе несколько известных методов обмана.